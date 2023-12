Air Corsica : Pierre Muracciole nommé président du directoire

Réuni ce jeudi 14 décembre 2023, le Conseil de Surveillance d'Air Corsica a désigné Pierre Muracciole au poste de président du directoire succédant ainsi à Luc Bereni, qui prend une retraite bien méritée. Membre éminent du comité exécutif de l'Association Internationale des Transporteurs Aériens (ATF), Muracciole apporte avec lui une carrière étendue et une expertise approfondie dans le secteur aérien, débutant chez Air France en 1984 et occupant divers postes stratégiques. La passation de fonction entre Pierre Muracciole et Luc Bereni, deux personnalités qui partagent une longue histoire d'amitié et de coopération, s'est déroulée immédiatement après la réunion du Conseil de Surveillance.



Luc Bereni, qui a dirigé Air Corsica avec succès pendant plus de quatre ans, a exprimé sa gratitude envers son collègue du Directoire, Hervé Pierret, ainsi que tous les employés de la compagnie. Bereni a souligné les accomplissements notables d'Air Corsica sous sa direction, mettant en avant la stabilité financière, la préservation de la part de marché et le renouvellement de la flotte avec des avions éco-responsables malgré les défis climatiques, sanitaires et énergétiques. Confiant dans le futur d'Air Corsica, il a partagé ses mots de départ : "Diriger cette formidable entreprise qu'est Air Corsica durant plus de quatre années a été un honneur et un privilège pour moi et je ne doute pas de la réussite de mon ami Pierre Muracciole, à qui je souhaite plein succès dans l'exercice de cette difficile mais passionnante fonction"."



Lors de son discours de nomination, Pierre Muracciole a exprimé sa gratitude envers le Conseil de Surveillance, en particulier sa Présidente, Marie-Hélène Casanova-Servas. Il a rendu hommage au travail exemplaire de Luc Bereni, soulignant l'engagement remarquable des employés d'Air Corsica, qu'il considère comme la pierre angulaire du succès futur. "C’est avec un profond sens de la responsabilité que j’assume aujourd’hui mes fonctions de Président du Directoire", a-t-il déclaré.



Marie-Hélène Casanova-Servas a félicité Pierre Muracciole pour sa nomination et a souligné l'importance cruciale du nouveau Directoire dans la réalisation des objectifs stratégiques de la compagnie. Elle a exprimé sa confiance envers le nouveau Président, soutenu par Hervé Pierret et l'ensemble des employés, pour préparer Air Corsica aux défis futurs tout en maintenant emplois, richesse et activité.