Air Corsica : 14 weekends européens depuis la Corse

Sept des 14 vols qui figurent au programme des "esplanades" sont à destination de l'Italie qui selon la compagnie reste une des destinations favorites des Corses. Mais, alors que les habitants du Cismonti peuvent s'y rendre plus facilement par bateau , les résidents du Pumonti sont en demande de découvrir ce pays si proche "une destination ou chacun y trouve son compte, que ce soit pour le shopping, la vie nocturne, la vie culturelle ou même aller voir un match de foot dans une des grandes villes italiennes." Si la demande per il Bel paese reste forte, parmi la clientèle d'Air Corsica, il y a des gens qui souhaitent découvrir des destinations complètement nouvelles. "C'est pour ça que tous les ans, nous alternons un certain nombre de reprises des classiques que je dirais italiennes comme Naples, Palerme, à d'autres villes comme Séville par exemple ou l'Albanie."

Séville, Salzbourg, Dublin, Tirana, Catane, Lamezia Calabre, Split, Malte, Naples, Palerme, Pise, Vérone, Dubrovnik et Bergame Milan. Ces quatroze destinations européennes sont les "escapades hivernales" 2023 de la compagnie aérienne AirCorsica.Ces voyages de quatre jours, vendus au tarif unique de 299 euros par personne l’aller-retour, sont proposés entre le 26 janvier et le 1er avril au départ dAjaccio et de Bastia. "Cette année encore, les équipes d'Air Corsica ont fait preuve d'un investissement sans faille pour répondre aux attentes de nos clients insulaires, car ce ne sont pas moins que quatorze destinations euro-méditerranéennes que nous proposons, sur notre programme hiver 2023. Ces vols spéciaux viennent en complément de notre programme de vols réguliers saisonniers, exploites durant l'été et témoignent de notre ambition : placer la Corse au centre de l'Europe pour en faire un carrefour aérien de dimension régionale" a détaillé Marie-Hélène Casanova Servas, présidente du conseil de surveillance de la compagnie à l'issue de la conférence de presse de présentation des escapades qui a eu lieu ce 16 novembre à laCCI de Corse à Bastia.Face au succès remporté par ses vols européens les éditions précédentes, et ce malgré la crise sanitaire liée au Covid qui a lourdement impacté le secteur aérien ces deux dernières années, la compagnie a encore étendu son périmètre de destinations. Après quatre villes européennes en 2014, sept en 2015, et 8 en 2021 et 2022, ce sont donc quatorze nouvelles destinations, dont 6 inédites, que Air Corsica invite à découvrir en 2023. "Il y a une véritable appétence des Corses pour ces vols et il est du devoir de la compagnie de satisfaire le plus grand nombre de gens en augmentant la capacité." explique dans cette vidéoAu départ d’, Air Corsica vous emmène en une heure et demie de vol à Séville (du 26 au 29 janvier), Dublin (du 2 au 5 février), Tirana (du 8 au 11 mars), Catane (du 11 au 15 mars), Split (du 15 au 18 mars) Naples (du 18 au 22 mars), Pise (du 22 au 25 mars), Vérone (du 25 au 29 mars) et Bergamo Milan (du 29 mars au 1er avril).Depuis, les vols directs européens d’Air Corsica visent Dublin (du 2 au 5 février), Lamezia Calabre (du 11 au 15 mars), Malte du 15 au 18 mars, Palerme (du 18 au 22 mars, Dubrovnik (du 22 au 25 mars) et Salzbourg (du 25 au 29 mars).Pour tous ces vols la compagnie a choisi des horaires particulièrement adaptés à un week-end prolongé, du jeudi au dimanche, avec un maximum de départs dans la matinée et des retours dans l’après-midi. Les vols seront assurés par des Airbus A320 équipés de 180 sièges. La vente de billet se fait en suivant ce lien ou en agence de voyage.