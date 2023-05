Aide à domicile en milieu rural : un enjeu crucial pour l’ADMR de Haute-Corse

« Le recrutement d'aides à domicile dans le milieu rural est un enjeu crucial pour répondre aux besoins de la population vieillissante » souligne Céline Dolesi, coordinatrice ADMR dans le secteur Grand Bastia. « Ces recrutements sont une solution pertinente pour répondre aux besoins de la population vieillissante, tout en créant des emplois de proximité et en aidant l'économie locale. C'est un enjeu crucial qui nécessite une action concertée de la part des gouvernants, des employeurs et de la société dans son ensemble. Relancer le recrutement dans les zones rurales permettra non seulement aux personnes d’avoir accès à des soins de qualité, mais cela créera également des emplois locaux et aidera à stimuler l'économie de nos micro - régions. Les aides à domicile sont des professionnels indispensables qui permettent aux personnes âgées et ou en situation de handicap de rester à domicile et de maintenir leur indépendance, tout en apportant une aide précieuse aux familles et aux aidants naturels ».Les aides à domiciles sont des professionnels, formés pour aider les personnes dépendantes à accomplir les tâches quotidiennes telles que l’entretien du cadre de vie, faire des courses, la préparation de repas l’aide à la toilette, l’aide à l’habillage… « Un métier loin d'être facile car ces professionnels doivent être polyvalents et organisés, à l'écoute, attentifs, faire preuve d'empathie envers les personnes qu'ils accompagnent » souligne Céline Dolesi. « Ces salariés peuvent également jouer un rôle important dans la prévention des chutes et des accidents domestiques, en aidant les personnes dépendantes à maintenir un environnement sûr et en les aidant à se déplacer dans leur domicile. Ils peuvent également leur fournir une compagnie et une assistance émotionnelle, les aidant ainsi à rester socialement connectées et mentalement stimulées. En milieu rural, ce qui est très souvent le cas en Haute-Corse, les aides à domicile peuvent être amenés à se déplacer sur de longues distances pour assister les bénéficiaires, ce qui nécessite une grande autonomie et une bonne connaissance de leur territoire ».Si le métier est loin d’être facile, comme le reconnait Céline Dolesi, il est par contre extrêmement valorisant. « Les aides à domicile ont en effet la satisfaction de voir que leur travail contribue directement au bien-être et à l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent ». Autre atout, la profession d'aide à domicile est en plein essor et les besoins en termes d'aides à domicile devraient continuer de croître dans les années à venir, en particulier en raison du vieillissement de la population. « Le recrutement dans le milieu rural offre des opportunités de carrière à long terme » précise Céline Dolesi. « Notre réseau ADMR Haute-Corse œuvre depuis de très nombreuses années à la valorisation de ce métier en offrant des formations pour ceux qui souhaitent faire carrière dans ce secteur d'activité. Ces formations permettent d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer ce métier et de se professionnaliser »