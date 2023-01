Aiacciu : U premiu Andria Fazi attribuitu à 6 ghjovani corsi

Issu premiu ricumpensa, ogni annu, u candidatu chì hà ottenutu a nota a più bona à a prova scritta di u bascigliè in ogni sezzione seguente : «literaria», «scentifica», «scenze è tennulugie di cundutta è di a gestione », « ecunumia è suciale», «scenze è tennulugie di salute è di u suciale », scenze è tennulugie di l’industria è di u sviluppu», «scenze è tennulugie di laboratoriu durevule».



Quist’annu hè a prima volta dapoi a riforma di u bascigliè detta « riforma Blanquer », chi u Premiu hè rimessu à l’elevi di Terminale ch’anu avutu à più bona nota in LLCER lingua Corsa (Lingua, litteratura è cultura straniera ò regiunale). È trè più alte note sò ricumpensate. Hè dinù ricumpensatu u candidatu chì hà ottenutu a nota a più bona à a prova scritta di storia è geugrafia prisentata in lingua corsa à u diploma naziunale di u brevettu (sezzione bislingua).











A storia

Dopu à a disparizione, in settembre di u 1989, d’Andria Fazi, Cunsiglieru naziunalistu à l’Assemblea di Corsica dapoi a so creazion in u 1982, u Duttore Jean-Paul de Rocca Serra, allora Presidente di l’Assemblea di Corsica, decise di rende li umaggiu. In l’allocuzione di u 12 d’ottobre di u 1989, cunsacreghja l’omu « Elemente d’equilibriu indispensevule, luttendu contra l’occultazione, a sfacitura di a Corsica autentica » è prupone a creazione d’un premiu perennizendu à so azzione.



Quand’ellu hè statu creatu, u Premiu Andria FAZI, in lu 1990, era una dutazione di fondi permettendu à a Cullettività d’offre à u laureatu un viaghju di a so scelta, eppo una suvvenzione, chì una parte era data à u candidatu è l’altra ghjuvendu li à acquistà un ogettu o opere d’Arte in raportu cù a Corsica. Dapoi u 2003, a Culletività di Corsica decide d’attribuisce stu premiu d’un muntente tutale di 3 000 €, pè u bascigliè, è di 1 500€ pè u brivettu di u culleghju. Oltre u prestigiu ch’ella cunfera a so attribuzione, u so caratteru grattifichendu chì incita à l’altezza di u livellu di difficultà, face di u Premiu Andria Fazi una chjama à l’eccellenza. Risponde cusì perfettamente à a filusuffia chì hà purtatu a so creazione, ma dinù a vuluntà di u Cunsigliu esecutivu fi fanne un puntellu di a pulitica linguistica di a Cullettività di Corsica.