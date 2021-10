Agrid, l'entreprise ajaccienne qui réduit la consommation énergétique grâce à l'Intelligence Artificielle

Chemise grise rentrée dans son pantalon beige et regard bleu perçant, Jean-Bernard Eytard prend le relais sur la technique. « Tout est fait avec le logiciel, il n’y a aucun capteur à ajouter ni dépense supplémentaire. La grande majorité des appareils sont compatibles et l’installation peut se faire à distance en quelques minutes », explique l’ingénieur diplômé de l’école des Mines ParisTech.



« On nous a souvent dit que ça existait déjà. Oui mais pas avec nos conditions », raconte Jean-Pierre. Effectivement, d’autres entreprises proposent déjà de la domotique à des prix parfois très élevés et pas toujours interconnectés. « Ce que nous proposons aujourd’hui, c’est une solution rapide, adaptée et peu coûteuse », expose Jean-Bernard.