Agriculteurs en colère : « personne ne peut douter du soutien de la Collectivité de Corse »

En réponse, Dominique Livelli assure tout d'abord que « personne ne peut douter du soutien de la Collectivité de Corse » auprès du monde agricole insulaire. En effet, selon le président de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse (Odarc) ce soutien a d’une part été « réaffirmé vendredi dernier, lors d’une réunion de Régions de France dédiée à la crise agricole » durant laquelle le président de l’Exécutif « a rappelé combien les spécificités de la Corse amplifiaient encore les difficultés pour nos agriculteurs, afin que celles-ci soient relayées auprès du Premier ministre par Carole Delga, présidente de Régions de France ». D’autre part, il dévoile qu'une réunion organisée le même jour à l’Odarc en présence du président de l’Office Hydraulique a également permis aux agriculteurs corses d’exprimer leurs attentes afin que l’Exécutif puisse porter leurs revendications. « À cette occasion, plusieurs préoccupations ont été soulevées », a indiqué Dominique Livrelli en évoquant en premier lieu « la problématique des règles en matière environnementale » qui peuvent parfois être « très contraignantes voire absurdes » au point qu’elles « deviennent un frein au développement de l’agriculture ». Problématique pour laquelle le président de l'Odarc affirme avoir sollicité le préfet de région, « sans réponse à ce jour ». Au sujet des importations qui viennent concurrencer les productions locales, il note que s’il est « impossible d’interdire l’arrivée de ces produits au nom de la libre circulation des biens », il est « par contre nécessaire d’étudier la possibilité que la DSP ne s’applique pas à certains produits dès lors que l’offre locale couvre les besoins ». « Pour cela il faut négocier une dérogation avec la commission européenne afin qu’elle accepte cette différenciation », explique-t-il.



Dans un autre registre, il évoque la question de la différenciation de l’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN) pour laquelle « l’Odarc a demandé à l’État cette réévaluation dès la préparation du Plan Stratégique National en 2021 pour se mettre au niveau des autres régions ». « Au-delà des crédits européens qui seraient nécessaires pour augmenter l’enveloppe et qu’il faudrait enlever sur d’autres mesures du PNS c’est également l’augmentation de l’enveloppe l’État qui vient en contrepartie nationale qui pose problème. Nous avons donc demandé lors d’une rencontre avec le cabinet du ministre en décembre une analyse comparative précise notamment sur les montants versés en élevage en zone de montagne et haute montagne. À ce jour nous n’avons obtenu aucune réponse », déroule-t-il.



En ce qui concerne la problématique foncière, il relève « la nécessité absolue de relancer la commission d’aménagement foncier de Corse dans les plus brefs délais ». « La complexité administrative inhérente à la mobilisation de crédits publics, et encore plus quand il s’agit de crédits européens, n’est ni spécifique à la CdC, ni à l’Odarc, ni à la Corse », ajoute-t-il en instillant : « À la différence du continent où un agriculteur monte seul son dossier ou paye un prestataire, l’Odarc de les accompagner au mieux, allant jusqu’à remplir le formulaire de demandes d’aides publiques ». Il précisera encore que son office « applique strictement le pourcentage de 5% de contrôles réglementaires, notamment en ce qui concerne l’ICHN ». « On ne fait pas plus, mais on ne peut pas faire moins de ce que nous obligent les règlements », insiste-t-il.