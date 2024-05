Agri'Gusti 2024 : Une immersion, pédagogique dans le monde agricole pour les écoliers de Haute-Corse

L'école Lisula Notre Dame a participé à une de ces journées en visitant l'exploitation de Jean-François Sammarcelli, berger à Lama, en ce mois d'avril. Cette sortie, intégrée aux classes Agri’Gusti, a été une occasion précieuse pour les petits lisulani de découvrir la vie agricole. "C’était la première sortie que nous faisions avec tous les élèves. Nous avons pu leur faire découvrir quelques produits comme le fromage frais ou affiné, le métier de berger et les animaux présents sur l’exploitation. Les enfants ont adoré. Nous avons eu l’opportunité de participer à cette journée grâce à la maman d’une élève, épouse d’un Jeune Agriculteur," explique Solène Pianacci, directrice de l’école Notre Dame. Cette activité s'inscrit dans le cadre pédagogique de l'école, qui a choisi cette année le thème des menus équilibrés.



Durant cette journée, les 44 enfants ont participé à quatre ateliers animés par l’ILOC. "Les enfants ont pu voir les animaux de près. Je leur ai expliqué la différence entre les chèvres et les brebis ainsi que le processus de transformation fromagère. On leur a fait visiter la fromagerie et déguster les fromages fermiers réalisés sur place. À travers les ateliers, ils ont utilisé leurs sens pour des blind tests afin de reconnaître les fruits et légumes, toucher les poils de chèvre et la laine de brebis, et identifier les cornes de chèvre pour les pivanes et les cornes de brebis pour les manches de couteaux," précise Dumè Questel des Jeunes Agriculteurs.



Jean-François Sammarcelli, qui a accueilli les enfants sur son exploitation à Lama, ajoute : "Nous avons les brebis et nous faisons de la transformation fromagère. Nous leur avons fait découvrir les produits de la ferme et les animaux. Les petits ne connaissaient pas la différence entre les chèvres et les brebis, ce que nous leur avons expliqué." La journée a débuté par un goûter traditionnel, la torta, préparée par l’agricultrice.



De nouvelles vocations ?



Pour faire naître des vocations, il est essentiel de tout découvrir sur le pastoralisme, un monde souvent méconnu par les jeunes générations. "C’est une action de promotion des métiers agricoles, qui a pour but le renouvellement des générations et d’inculquer aux plus jeunes ce qu’est le monde agricole et la saisonnalité des produits. Ils étaient très nombreux, nous avons organisé les activités en quatre groupes. C’est important de leur faire découvrir les métiers agricoles sur place. On peut facilement voir la différence entre les enfants des écoles de la ville et ceux du milieu rural, les premiers ayant moins peur des animaux et étant plus curieux. Ce genre d’action permet également de distinguer les enfants qui jouent dehors de ceux qui restent devant les écrans," explique Émilie Ceccarelli, du point d’installation des Jeunes Agriculteurs de Corse.