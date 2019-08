Agression de Calenzana : Thérèse Bronconi de nouveau hospitalisée

Ainsi que cela a été révélé dans nos colonnes dès le matin du 19 août,Thérèse Bronconi, 84 ans, a été agressée pendant son sommeil, par un individu qui s'était introduit à son domicile de Calenzana par une fenêtre laissée ouverte.

Bâillonnée, ligotée, menacée d'un couteau, l'octogénaire a été hospitalisée après qu'un voisin alerté par les cris ait donné l'alerte.

Cette agression sur une personne âgée a causé une vive émotion à Calenzana mais aussi beaucoup de colère au sein de la population choquée et dégoûtée par la cruauté de cet acte.

Dans la journée de lundi, Thérèse Bronconi pouvait regagner son domicile, entourée de ses enfants et de toute sa famille.

Mais, ce jeudi matin, souffrant de douleurs dorsales et après avoir révélé que les blessures qu'elle portait aux avant-bras ont bien été provoquées par son agresseur à l'aide de la pointe d'un couteau (dans un premier temps elle avait souhaité ne pas en parler pour ne pas inquiéter ses enfants), la décision était prise par ses proches de la faire de nouveau hospitaliser.

Une ambulance est venue la chercher à son domicile vers 11 heures pour la transporter au Centre Hospitalier Calvi-Balagne.

Du côté de l'enquête, de nombreuses investigations ont été menées par les gendarmes, mais pour l'heure l'individu auteur de cet acte inqualifiable court toujours.