Agence-Web.green, la première agence web éco-responsable de Corse

Qu'est-ce qu’un site web éco responsable ?

Un site éco conçu est un site qui, à chaque étape de sa création, mesure et minimise son impact sur l’environnement :



Utilisation d’un code allégé

Optimisation de l’interface utilisateur

Utilisation de graphismes et photos allégés

Hébergement sur des serveurs verts : alimentés par des énergies renouvelables





Qu'est-ce qu’une agence web éco responsable ?

Depuis peu il est possible de faire appel à des agences digitales éco responsables qui minimisent leur impact sur l’environnement grâce à différents procédés :



alimentation en énergie verte

politique zéro papier

recyclage et compostage des déchets

diminution de l’utilisation des ressources naturelles

mobilité douce, etc.

Agence-Web.green, une agence web éco responsable basée en Corse, a terminé sa transition écologique début 2023, et adhère à la Charte Partenaire de Rispettu garantissant ainsi un impact moindre sur l'environnement. Spécialisée dans le référencement et la conception de sites Internet, l’agence propose des services sur mesure aux professionnels de l'île depuis plus de 25 ans.





L'impact environnemental d'un site Internet se mesure facilement grâce au site EcoIndex.fr, Agence-Web.green obtient la meilleure note, quelle note obtenez-vous ?







Les "bonnes pratiques" à adopter

Actuellement, le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde dépasse les 4 milliards. Il est estimé que les appareils électroniques, le Web et tous les systèmes qui le soutiennent sont responsables de 4 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Cette proportion devrait doubler d'ici 2025 et quadrupler d'ici 2040. De plus, il convient de souligner que la production, l'utilisation et la mise au rebut des appareils électroniques obsolètes émettent plus de gaz à effet de serre que l'aviation civile !





Pour minimiser votre impact environnemental, n’hésitez pas à faire appel à des professionnels du secteur qui sauront vous guider dans votre transition écologique.







Développement agile et optimisation des performances

En substance, chaque site web devrait permettre aux utilisateurs de trouver les contenus qu'ils recherchent de la manière la plus efficace possible, en évitant des chargements de page trop longs. De plus, lors du développement d'un site web, il est nécessaire de penser à long terme afin d'éviter des modifications préjudiciables, tant d'un point de vue économique qu'environnemental.





Pensée en amont, la conception d’un tel site n'entraînera pas de surcoût.





Les sites éco-conçu font notamment un usage conscient et modéré des images, des animations et des vidéos, en optimisant leur taille au maximum. Cela permet à la fois de réduire les temps de chargement des pages et de limiter les besoins en ressources de chaque site web. La règle est donc de réduire au minimum le code et de rendre chaque projet open source, afin d'optimiser les opérations.





L'importance des serveurs "green"

L'hébergement Web écologique est une manière eco-friendly d'héberger des sites Web. L'objectif des sociétés d'hébergement web éco-responsable est de fournir des services de qualité tout en limitant l'impact sur l'environnement. L'approche la plus courante consiste à produire une quantité d'énergie égale ou supérieure à celle consommée. Évidemment, ces entreprises doivent utiliser des ressources renouvelables, telles que l'éolien et le solaire.





Les sociétés qui fonctionnent de cette manière réduisent leur empreinte carbone et fournissent de l'énergie au réseau, ayant ainsi un impact durable et positif. De plus, elles offrent un avantage concurrentiel aux entreprises qui font appel à leurs services, car les utilisateurs sont de plus en plus sensibles à l’engagement de chacun en matière de gestion des ressources.