Affrètement d’avions étrangers par Air Corsica : une solution transitoire qui prendra fin à la mi-juillet

Depuis quelques mois, Air Corsica a eu recours à des avions de compagnies européennes pour assurer certains de ses vols. Cette situation, qui a soulevé des questions parmi les passagers, est expliquée par la compagnie dans un communiqué. Confrontée à des défis logistiques majeurs, Air Corsica prévoit de revenir à une exploitation normale dès la seconde quinzaine de juillet.



Au cœur de cette situation se trouvent des retards de livraison d’appareils neufs, conséquence directe d’une modernisation ambitieuse de la flotte d’Air Corsica. "Avec 70 % des appareils renouvelés en deux ans et l’arrivée de neuf avions neufs, notre flotte affiche une moyenne d’âge de trois ans", indique le communiqué. Cependant, "la pénurie de matières premières, de ressources qualifiées, et la montée en charge des cadences ont des impacts majeurs sur le secteur de la construction aéronautique", précise Air Corsica. Ces difficultés ont entraîné des retards de livraison de plusieurs mois pour des constructeurs tels qu’Airbus et ATR.



Intégration retardée des jeunes pilotes



La croissance de l’activité d’Air Corsica au cours des deux dernières années a nécessité une augmentation rapide des effectifs opérationnels. "Pour accompagner cette montée en charge, des formations intensives des jeunes salariés ont été programmées dans tous les secteurs de l’entreprise", explique la compagnie. Cela inclut des mécaniciens, des personnels de bord et plus de 20 % de nouveaux co-pilotes. En offrant à de jeunes insulaires des qualifications et des métiers à haute valeur ajoutée, Air Corsica remplit également une mission sociale essentielle pour la région.



Les retards de livraison des nouveaux appareils ont également perturbé le programme de formation des nouveaux co-pilotes et des promotions de commandants de bord. "Subissant ces retards de livraison d’appareils conjugués à la croissance de son activité, Air Corsica s’est retrouvée dans l’obligation d’adapter en conséquence son programme de formation", ajoute la compagnie.



Pour faire face à cette situation imprévisible et garantir l'exécution de ses missions de service public, Air Corsica a dû affréter des avions auprès de compagnies tierces. "Pendant cette période intérimaire, il n’est fait appel qu’à des compagnies agréées par les instances de l’aviation civile française et européenne, remplissant ainsi toutes les conditions des plus hauts standards de la sécurité aérienne," assure Air Corsica. Le personnel de la compagnie, fortement mobilisé, œuvre pour minimiser les désagréments pour les passagers.



Air Corsica reconnaît les inconvénients causés par cette solution temporaire et exprime ses regrets. La compagnie annonce qu’elle retrouvera ses conditions normales d’exploitation dès la seconde quinzaine de juillet, mettant fin à cette période de transition nécessaire.