Affaire de "La part des anges" : 10 et 12 ans de prison contre deux prévenus

Le samedi 29 décembre 2018, peu avant un concert, quatre personnes armées opérant à visage découvert avaient fait irruption dans le bar bar ajaccien "La Part des Anges" devant de très nombreux témoins. Ils avaient frappé le gérant avant de s'enfuir avec la caisse. Quelques jours plus tard, le gérant avait porté plainte contre X sans nommer ses agresseurs.

Dans cette affaire deux autres hommes, Thomas Rosano et Jean-David Giarizzo, ont été condamnés le 31 août à huit ans de prison. L'une de leurs avocats, Me Ana-Maria Sollacaro, a indiqué à l’AFP que ces derniers avaient fait appel du jugement. Lors de l'audience, le cas de Jean-Paul Zani et Julien Alessandrini avait été renvoyé en raison de l'absence Me Jean-François Casalta, pour raison de santé.



Thomas Rosano et Jean-David Giarizzo ont déjà été mis en examen en janvier 2021 pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête sur un assassinat commis en juin 2020 à la terrasse d'un snack du centre-ville d'Ajaccio.

Julien Alessandrini a quant à lui été condamné en 2012 par la cour d'assises spéciale de Paris à 18 mois de prison avec sursis dans l'affaire dite de la "cellule jeunes" du FLNC-Union des Combattants accusée d'avoir commis une quinzaine d'attentats en 2007 et 2008 en Corse-du- Sud.



Julien Alessandrini et Jean-Paul Zani ont dix jours pour faire appel.