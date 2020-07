Affaire Victoria : Le Parquet de Bastia ouvre une enquête pour fraude électorale

Les élections municipales sont terminées, mais les polémiques continuent. Ce 1er juillet, le parquet de Bastia vient d'ouvrir une enquête préliminaire pour fraude électorale. Cette décision intervient un peu plus d'une semaine après une plainte contre X déposée par un avocat bastiais, à quelques jours du 2nd tour du scrutin.



La plainte concernait l'association Victoria installée dans les quartiers Sud de Bastia qui avait pour but de financer le Parti Radical de Gauche (PRG). Or, entre les deux tours, Victoria s'était transformée en association à but caritatif. Elle avait d'ailleurs distribué des paniers repas dans les quartiers Sud de la ville. Une action qui avait lourdement entachée la campagne de Jean-Sébastien De Casalta.



A présent, la justice aura à trancher pour savoir s'il s'agit véritablement d'une fraude électorale. A ce titre, "l'enquête ouverte par le Parquet a été confiée à la police judiciaire de Bastia", nous indique la procureur de la République Caroline Tharot ce mercredi matin.