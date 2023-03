Affaire Damien Barchilon : deux mises en examen pour "assassinat en bande organisée"

"Ces deux hommes âgés d'une trentaine d'années ont été mis en examen pour assassinat en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime", a précisé le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) en charge du dossier.



Au total, neuf personnes avaient été placées en garde à vue et plusieurs autres entendues en audition libre dans le cadre de cette enquête, selon la même source, qui a précisé que "pour l'heure, aucune suite (n'avait été) retenue contre les autres personnes entendues".





Le corps en décomposition de Damien Barchilon, 33 ans, avait été découvert le 5 octobre 2020 à Centuri alors qu'il était signalé disparu depuis le 13 septembre. C'est un chasseur qui l'avait retrouvé sur les hauteurs sauvages du village en"état de décomposition avancée et enfoui sous des feuilles" .



Du fait des "circonstances de sa découverte", la piste criminelle avait été rapidement privilégiée, avait alors précisé le procureur de la République de Bastia Arnaud Viornery, avant de se dessaisir au profit de la Jirs de Marseille, compétente en matière de grande criminalité organisée.



Damien Barchilon, un gérant d'établissement de nuit de 33 ans, avait été vu pour la dernière fois le 9 septembre à Tomino, un village voisin de Centuri dans le Cap Corse. Le 10 septembre, la voiture du jeune homme avait été retrouvée au bord de la route, à Meria, à 15 minutes de route de Tomino. Les clés de contact étaient toujours sur le tableau de bord.