Affaire Colonna : L’inquiétude et la colère des nationalistes après les révélations du syndicat UFAP

« Après les révélations du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA, qui dénonce la destruction des bandes vidéos de la centrale d'Arles, le PNC veut redire solennellement son incompréhension et son profond sentiment d'injustice. Dès l'origine, dans le sillage du « Collectif de Corti », le PNC a réclamé justice et vérité pour Yvan. Après ce nouvel évènement, aussi brutal qu'injustifiable, nous considérons la quête de vérité comme largement entravée mais avec tant d'autres, en Corse et ailleurs, nous n'y renoncerons pas pour autant », écrit U Partitu di a Nazione Corsa. Le parti autonomiste exige une nouvelle fois « que toute la lumière soit faite sur cette affaire, dans les plus brefs délais. A l'heure où des discussions ont lieu, entre la Corse et Paris et à la suite de ce drame, nous n'accepterons en aucun cas que l'aspiration à la transparence et au droit soit reléguée au second plan ».