"Aerobache", une petite entreprise corse à la conquête de marchés internationaux

« À l’heure actuelle, nous proposons deux types de protections étanches et résistantes aux UV. L’une pour les appareils qui sont en hangar afin de protéger les avions de la poussière et des animaux errants ou même des regards indiscrets. Et l’autre plus premium, avec un tissu un peu plus épais et robuste, pour les appareils qui sont tout le temps à l’extérieur », ajoute-t-elle. Dans un souci de répondre au plus près aux demandes de ses clients, la société familiale qui fait partie intégrante du Pôle des Industries Aéronautiques de Corse (PIAC) travaille par ailleurs uniquement sur commande. « Nous ne faisons que du sur mesure, car chaque appareil a des spécificités qu’il faut prendre en compte », souligne ainsi Laura Nivaggioli. De simple protection de la verrière du cockpit à la bâche intégrale pour avion, ULM, hélicoptère, planeur et autre autogire, en passant par des dispositifs spécifiques pour les ailes, l’entreprise ajaccienne met en moyenne entre deux jours et une semaine pour fabriquer la bâche et l’expédie dans la foulée.



Une mécanique bien rodée dans laquelle elle n’a rien à envier à ses principaux concurrents, situés aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. Si bien que boostée par sa belle dynamique, Aerobache souhaite aujourd’hui augmenter sa gamme de produits afin de continuer à grandir et pourquoi pas de pouvoir développer de nouveaux emplois. Mais un tel marché de niche demande de la patience et beaucoup de travail pour se faire connaître. Dans cette optique, du 19 au 22 avril, l’entreprise a pris la direction du salon mondial aéronautique de Friedrichshafen en Allemagne. « Cela nous permet d’aller chercher de nouveaux clients, de se faire connaître parce que ce n’est pas facile de se faire connaître à l’international quand on est une petite société corse », confie Laura Nivaggioli. « Mais c’est aussi ce qui est beau : nous sommes tout petits par rapport au marché international et pourtant nous sommes là, nous nous faisons connaître et nous nous développons », glisse-t-elle en souriant.