Adie en Corse : des ateliers pour lever les freins à la création d’entreprise

En France, l’économie informelle représente 9,8%de l’emploi total. Et au sein de cette part, les travailleurs indépendants y sont représentés pour 33%Pourtant, les hommes et les femmes de cette économie parallèle sont largement méconnus dans leurs pratiques, leurs motivations, leurs réussites et leurs parcours vers l’immatriculation de leur activité. C’est pourquoi l’Adie leur consacre une étude inédite . Confiée au cabinet Pluricité, elle a été réalisée à l’échelle nationale, auprès des bénéficiaires de l’association.Parmi les résultats mis en avant : la sur-représentation des femmes (61%) et des personnes sans diplômes (34%). 65% de ces profils exercent leur activité à domicile. Si tous les secteurs d’activité sont concernés, et les motivations diverses, il s’agit le plus souvent d’une étape pour tester une idée, un concept, une activité avant de trouver les bons conseils, le financement et le bon moment pour se lancer officiellement.« L’écrasante majorité d’entre eux ne sont pas des fraudeurs. Ils sont simplement « hors-jeu », plus ou moins convaincus d’être broyés s’ils mettent le doigt dans la machine, parfois ignorants de ce qu’ils devraient faire pour déclarer leur activité ou effrayés aÌ l’idée de le faire, le plus souvent inconscients des droits auxquels ils renoncent et des opportunités qu’ils perdent. », explique Frédéric Lavenir, président de l’Adie.Plus vulnérables que la moyenne, les entrepreneurs qui restent dans l’informel sont aussi des invisibles. Voilà pourquoi l’Adie fait le choix d’accompagner ces entrepreneurs non déclarés vers l’immatriculation de leur activité.Lorsqu’ils sont accompagnés, les projets de création d’entreprises connaissent un taux de survie à 3 ans à 70%. La méthode des conseillers et des bénévoles de l’Adie consiste en priorité à donner les moyens aux entrepreneurs de se projeter dans un développement économique de leur activité, puis à les sensibiliser aux avantages d’une immatriculation en termes de droits sociaux, pour sécuriser leur situation personnelle, familiale, ainsi que celle de leur entreprise.Le financement de l’Adie a souvent un effet de levier, en donnant aÌ l’entrepreneur la possibilité d’investir dans son activité et de régler les coûts liés aux démarches d’immatriculation. Et ça marche ! Selon l’étude, 78% des entrepreneurs « au black » accompagnés vers l’immatriculation par l’Adie ont développé leur activité depuis sa formalisation. Pour 56%, leur revenu a même augmenté.Pour Yvan Franchi, Directeur de l’Adie en Corse, « beaucoup de Français, quand ils n’ont pas beaucoup de moyens financiers, renoncent à se lancer. Et d’autres, pour les mêmes raisons, créent de petites activités non déclarées mais ne s’autorisent pas l’ambition de voir en grand et de se lancer vraiment ».C'est afin de lever ces freins et d’offrir les mêmes chances à tous de donner vie à leurs projets, l’Adie propose en Corse ces trois ateliers gratuits.. Pour expliquer comment, même sans moyens, il est possible de créer son entreprise. Ouvert à tous, aux porteurs de projets comme aux entrepreneurs non déclarés, les intervenants présenteront des clefs pour financer, développer et immatriculer une entreprise. Inscriptions sur le site de l’Adie « Je crée ou je développe mon entreprise, comment la financer ? » mercredi 7 février, de 9 à 12 heures, en partenariat avec France Travail.Agence France Travail Porto Vecchio, route d’Avretto Balesi, Porto-Vecchio.Je crée ou je développe mon entreprise, comment la financer ? » mercredi 7 février, de 14 à 17 heures, en partenariat avec France Travail.À la Maison Entrepreneur Entreprise et Emploi (M3E) – immeuble Castellani, avenue du Mont Thabor, Ajaccio.