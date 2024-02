Action cœur de ville : une convention pour la requalification du secteur Gare-Fangu-Recipellu

Conduite par la DRUCS, Direction du Renouvellement Urbain et de la Cohésion Sociale, 14 mois seront dédiés à cette étude et permettront d’associer partenaires publics et privés pour articuler les projets à venir (TCSP, tram-train requalification de la gare ferroviaire, reconstruction d’une piscine...). Elle devra également prendre en compte le grand projet de requalification de l’ensemble immobilier du Cézanne qui est inclus dans le périmètre et qui entrera en phase opérationnelle courant 2024-2025.

C'est la multitude de partenaires, de la complexité des opérations, des enjeux et temporalités différent,s avec au bout, un projet urbain complexe, qui a amené la Ville à solliciter la Banque des Territoires pour la mise à disposition de ce spécialiste…