Acteur, chanteur, danseur et meneur de revues, Francis Linel est décédé à Nonza

Francis Giannelli plus connu sous le nom de Francis Linel est né le 26 février 1928 à Marseille.

A la fois, acteur, chanteur de variété, danseur et meneur de revues, c’est à 15 ans que Francis Linel débute sur la scène de l'Alcazar de Marseille. Après avoir enchaîné plusieurs projets, il arrive en 1948 à Paris où Jean Nohain l’engage dans l’opérette Plume au vent et un an plus tard c’est dans Le Carnaval de juillet, qu’on le retrouve.

Le Grand prix de la chanson française lui est décerné en 1950 pour Le Consul de Curitiba, avant qu’il ne parte se produire aux Etats Unis, et notamment à New York. Une grande expérience, qui lui permettra de revenir à Paris en tant que meneur de revue au Lido pendant deux ans.

En 1952, Francis Linel arrive au Théâtre de Paris dans Il faut marier maman de Guy Lafarge avec Denise Grey puis l’année suivante il joue avec Fernandel dans Le Boulanger de Valorgue d'Henri Verneuil.

En 1955 c’est dans la musique que Francis Linel se lance avec brio, avec la parution de plusieurs disques, qui lui permettront de fouler plusieurs scènes dont la mythique scène de l’Olympia.

En 1960, Francis Linel joue dans la Trilogie de Vincent Scotto Un de la Canebière, Au pays du soleil et Les Trois de la marine, puis deux ans plus tard, c’est avec Francis Lopez dans Quatre jours à Paris qu’on le retrouve sur les routes de France

En 1965, c’est à Toulon qu’il se produit dans l’opérette d’Albert Willemetz Ta bouche puis enchaîne différents projets comme Louisiane, mes amours, opérette d'Henry Boustayre et Jacques Planté, Dédé, une opérette d’Albert Willemetz, Il était une fois l'opérette, de Jean Poiret, Le Vagabond tzigane, l’opérette de Francis Lopez ou bien encore Rêves de Vienne, opérette de Francis Lopez.

En 1973, Francis Linel débarque au cinéma avec un rôle important dans Les Hommes, un film de Daniel Vigne

Francis Linel vivait depuis plusieurs à Nonza, dans le Cap Corse, où il avait décidé de se retirer.

Il est décédé le 16 août.

Il avait 94 ans.

(source Melody.Tv)