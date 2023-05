Acquisition du couvent Santa-Catalina : la commune de Siscu et la fondation du Patrimoine ont lancé la collecte

Nul n'ignore toutes les péripéties qui ont jalonné l'évolution du dossier.

Longtemps propriété au cœur d’une bataille juridique, la commune œuvre depuis des années pour le faire revenir dans le giron public. Si la vente est maintenant actée, grâce aussi à l’accompagnement de l’État et de la Collectivité de Corse, cette petite commune a besoin du soutien de tous pour la soulager dans cet effort financier.

Dans un état de vétusté avancé, le couvent, à commencer par son église classée monument historique, fera ensuite l’objet d’une restauration complète, extérieure et intérieure.

Il ne s’agira pas d’une mince affaire puisque l’ensemble immobilier comporte des parties classées et inscrites Monuments historiques tandis que d’autres, plus récentes ne sont pas protégées à ce titre.

Aujourd'hui, a commune a pour ambition de rendre à ce lieu sa vocation première, être un lieu d’échange, culturel et festif. Les dizaines d’hectares constituant la propriété auront quant à eux une vocation agricole, avec une partie dédiée à l’enseignement.





Une longue histoire

Selon Mérimée, «l’église de Sainte-Catherine de Sisco a été fondée près des ruines d’une ancienne abbaye, dont l’antiquité remonte à l’année 400 de notre ère». Santa-Catalina est une église de style byzantin, sous laquelle se trouvent les seules catacombes, « i tomboli », connues de Corse.

Après le dépôt de reliques en 1255 par des marins en perdition qui avaient fait le vœu de les laisser en don à la première église où ils prendraient terre, Sainte-Catherine devient l’un des plus importants lieux de pèlerinages en Corse au moyen âge.





C’est à cette époque qu’aurait été construite la tour pour y loger les prêtres et les gardes qui veillaient sur les reliques. Les travaux d’un nouveau sanctuaire débutent en 1443, et l’église est consacrée en 1469. Le manoir, tour à tour confié aux Augustiniens et aux Servîtes de Marie, aurait été construit au XVlè siècle. Il a aussi servi de petit hôpital pour les infirmes et estropiés qui accouraient visiter les reliques, jusqu’à la Révolution.

Le manoir Santa-Catalina est un lieu magique, mythique, propre à éveiller notre imaginaire. De sa grotte

(«Budronne») qui, reliée au couvent, aurait abrité des saints tels que Saint Venerius au roman du Docteur

Bonnelli «Le nœud d’Isis», Santa-Catalina n’a pas fini de nous faire rêver.

Depuis 1957, la chapelle Sainte-Catherine est classée Monument Historique et le couvent inscrit à l’inventaire supplémentaire.



Aujourd'hui le site a besoin de tout le monde pour rayonner de plus belle sur le Cap Corse et au-delà.