Acide sulfurique en Méditerranée : pour le gouvernement, le risque de pollution en Corse est limité

L'affaire de l'Eurocargo Malta, de la compagnie Grimaldi Lines, qui a perdu quatre semi-remorques en mer le 2 décembre dernier, dont l'un contenait 28 000 litres d'acide sulfurique, a été discutée ce mercredi 13 décembre à l'Assemblée nationale. C'est le député de la seconde circonscription de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva, qui a abordé la question, interpellant la Première Ministre sur l'absence de communication autour de cette affaire."Vous comprendrez l'étonnement des parlementaires de la Corse que nous sommes, et des autorités territoriales de l'île, l'assemblée de Corse et le conseil exécutif, d'apprendre une telle pollution maritime par la presse étrangère de surcroît et puis d'une semaine après l'accident," a déclaré le député nationaliste.



Le quotidien italien La Repubblica a été le premier à relater les faits vendredi dernier , bien que l'incident se soit produit le 2 décembre. Le navire Eurocargo Malta a signalé avoir perdu quatre semi-remorques en mer entre les côtes toscanes et la Corse, à 7 kilomètres des côtes italiennes, près du port de Gênes. L'une des remorques contenait 28 tonnes d'acide sulfurique et a coulé par cent mètres de fond dans les eaux territoriales italiennes, à proximité du sanctuaire Pelagos. Une enquête pour "pollution dangereuse de l'environnement" a été ouverte par le parquet de Gênes, menée en collaboration avec les gardes-côtes italiens.



Dans sa question, Acquaviva a souligné la nécessité d'une coopération rapide entre l'État italien et français, ainsi qu'avec les autorités concernées, en tenant compte des zones ouvertes du traité du Quirinale. Il a exprimé des inquiétudes quant au risque continu dans la région, particulièrement en raison du trafic des pétroliers au large de la Corse, même si l'impact écologique de cet épisode est potentiellement mineur.



Une pollution très limitée

Le secrétaire d'État à la Mer, Hervé Berville, a répondu à la préoccupation du député nationaliste en assurant que l'incident ne présentait pas d'impact sur les côtes corses, étant survenu à 130 km du Cap Corse. Il a indiqué que le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre) considère la pollution comme très limitée, "À l'heure actuelle, le Cedre considère que la pollution est très limitée eu égard aussi aux caractéristiques de l'acide sulfurique et au fait que la masse d'eau est tellement importante. Mais même si le risque de pollution est limité, nous devons avec vous, les collectivités et les élus corses, être en capacité d'avoir tous les éléments en temps réel. Et donc je j'écrirai aux autorités corses dans les prochaines heures pour leur indiquer un nouveau dispositif qui permettra au niveau politique d'avoir tous les éléments et les remontées d'informations." a conclu le ministre.