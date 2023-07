Acheter un bien immobilier : Quel est le profil d’un primo-accédant en Corse ?

Il y a quelques semaines, Le Parisien dressait le portrait type du primo-accédant en France. Alors que depuis quelques années en Corse devenir propriétaire semble parfois relever de l’impossible pour les jeunes, nous avons souhaité savoir quelle est la situation sur l’île en interrogeant l’agence Empruntis d’Ajaccio.



« Un primo-accédant c’est quelqu’un qui n’a pas été propriétaire de sa résidence principale sur les deux dernières années », rappelle avant tout David Laurent, courtier en crédit immobilier à Ajaccio, en notant que cette personne peut donc avoir été propriétaire il y a plusieurs années. Au niveau de la moyenne d’âge, il dévoile que « sur 2022, nous étions un peu en dessous de 32 ans ». « Sur les premiers mois de 2023, cette moyenne d’âge a augmenté parce qu’il y avait un problème de taux d’usure en 2022 et toutes les personnes qui avaient plus de 50-55 ans qui entraient dans la classe primo-accédante ne pouvaient pas être financées. Désormais on est sur une moyenne d’âge de 36,5 ans », ajoute-t-il.



Pour les revenus, il relève que les primo-accédants en Corse gagnent en moyenne « 25 000 euros par an par personne pour les gens qui achètent dans le neuf » et « 35 000 euros par an et par personne quand on est sûr de l’ancien ». « L’année dernière, 36% des dossiers des primo-accédants étaient des couples, et le reste des célibataires en moyenne plus d’hommes que de femmes », note-t-il par ailleurs.



En ce qui concerne l’apport, il indique que si celui-ci s’établissait « autour de 10% » en 2022, « sur les premiers mois de 2023 nous sommes à plus de 16% ». « Les banques ont été un peu plus exigeantes en ce début d’année. Elles commencent un peu à relâcher sur le niveau d’apport. Mais en début d’année elles exigeaient souvent les frais de notaire et 10% du montant de la transaction », explique-t-il.