Accidents en série sur les routes de Haute-Corse

La série a débuté à 11 heures à Penta-di-Casinca avec une collision entre deux véhicules. Un homme de 30 ans légèrement blessé a été pris en charge par les pompiers de Lucciana puis a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia.



Elle s'est poursuivie à 11h26 avec une sortie de route à Castellare-di-Casinca. L'accident a fait trois blessés. un homme de 76 ans, une femme de 70 ans et un adolescent de 16 ans.



Nouvel accident à 11h35 à Cervioni entre Prunete et le village avec une collision entre deux véhicules. Un homme de 76 ans, légèrement blessé, a été transporté au centre hospitalier de Falconaja.





A 14h10 un piéton a été renversé par une voiture à la hauteur de la station Ferrandi à la sortie sud de Bastia.

Il a été conduit au centre hospitalier.



A 14h15 une femme de 54 ans a fait une chute à vélo à la hauteur du col de Teghime. Elle a dû être évacuée sur l'hôpital.



Un peu plus tard les pompiers sont intervenus Olmeta-di-Capi Corsu pour porter secours à un homme de 66 ans blessé lui aussi dans un accident de la circulatuon.