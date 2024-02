Accidents en série sur les routes de Haute-Corse ce vendredi : 7 blessés dont un grave

Le premier accident a eu lieu 8 heures à Borgo, où une personne a été heurtée par un véhicule. Les pompiers de Lucciana ont rapidement évacué la victime vers le Centre Hospitalier de Bastia pour recevoir les soins nécessaires.



Moins d'une heure plus tard, à 8h53, un violent choc frontal entre deux véhicules s'est produit sur la route territoriale à Talasani. Les secours se sont immédiatement déployés sur les lieux, avec trois véhicules de secours aux accidentés (VSAB), un véhicule de désincarcération, et d'autres moyens d'intervention. Au total, 20 pompiers des casernes de Lucciana et de Cervione étaient mobilisés.

Le bilan fait état de trois blessés, dont un dans un état grave, qui ont été transportés en urgence vers le centre hospitalier de Bastia.



À 9 heures, un autre accident s'est produit dans le quartier de l'Annonciade à Bastia, où une personne a été heurtée par un véhicule. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime, la conduisant rapidement à l'hôpital.



La série d'accidents a continué et à 9h19 à Furiani, sur la quatre voies, il a eu lieu le quatrième sinistre de la journée impliquant plusieurs véhicules et causant d'importants ralentissements. Deux personnes ont été légèrement blessées dans cette collision et ont été évacuées vers le Falconaja par les pompiers de Bastia et de Sisco.