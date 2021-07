Accidents en série la nuit dernière sur les routes de Haute-Corse

Aux alentours de 22h30 de ce lundi 19 juillet une voiture a fini sa course sur le toit à Prunelli di Fiumorbu. Les deux occupants, légèrement blessés, ont refusé le transport vers l’hôpital - indiqué les Sis2b.



Plus tard dans la nuit, vers trois heures, à Corbara, un véhicule a fait une sortie de route. Le conducteur, un homme de 37 ans, a été évacué par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Calvi. L’alcool serait à l’origine de cet accident et aussi d’une chute à moto qui a eu lieu vers 3h30 du matin à Valle di Rostino où homme de 50 ans a perdu le contrôle de son deux roues au pont Muzille. Pris en charge par les pompiers il a été transféré au centre hospitalier de Calvi.