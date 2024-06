Accident de plongée en Corse, la préfecture maritime s'alarme

La plongée, bien que fascinante, reste une activité à risque. Deux personnes sont décédées dimanche dans le Var à la suite de plongées autonomes. La semaine dernière, deux autre plongeurs sont morts, s'alarme la préfecture maritime de la Méditerranée dans un communiqué publié ce mardi 4 juin. "Depuis le début de l'année 2024, le CROSS MED a coordonné 59 opérations impliquant des plongeurs en Méditerranée française, avec un bilan tragique de 8 décès. À la même période en 2023, on ne comptait qu’un seul décès pour 42 opérations. Parmi les 14 personnes décédées en Méditerranée française cette année, 57% pratiquaient la plongée autonome ou l’apnée", indique la préfecture maritime de la Méditerranée.





Cette "hausse inquiétante" du nombre d'interventions liées à la plongée autonome et à l'apnée (+33% depuis 2021, avec 156 opérations et huit morts en 2023) inquiète les autorités qui "au regard de ces données préoccupantes" vont renforcer les contrôles relatifs à la plongée, notamment auprès des clubs et associations, en organisant plusieurs opérations "palanquées" durant la saison estivale."



La Corse-du-Sud figure parmi les départements les plus accidentogènes avec le Var ,les Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes et fera l'objet de contrôles particulièrement ciblés .