Accident de la route : un motard blessé à Monticellu

Livia Santana le Mercredi 27 Mai 2020 à 16:22

Un motard a chuté dans un fossé à la hauteur du stade de football de Monticellu ce mercredi 27 mai aux alentours de 15h30. L'homme de 50 ans, qui s'est fracturé le tibia dans l'accident, a été pris en charge par les pompiers d'Ile Rousse et conduit au centre hospitalier de Calvi. Le grimp (groupe de recherches et d'interventions en milieu périlleux) et Dragon 2B, l'hélicoptère de Sécurité civile de Haute-Corse, ont été mobilisés pour le tirer le pilote de son mauvais pas. Il a été hélitreuillé avant d'être évacué vers l'hôpital de Balagne.

