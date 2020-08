Accident de la circulation à Folelli : 7 blessés

Rapidement d’importants moyens ont convergé - 4 ambulances de Lucciana, Bastia et Cervioni - sur les lieux de l’accident qui a contraint les services de secours à arrêter complètement la circulation sur la route territoriale 10.

De l'amas de ferraille les 24 pompiers, qui ont été mobilisés avec un médecin du Samu et un infirmier, ont porté assistance à quatre personnes d'un premier véhicule - un homme qui a dû être désincarcéré et trois femmes âgés respectivement de 67, 80, 82 et 87 ans - deux autres dans une deuxième voiture - deux jeunes gens d'une vingtaine d'années qui avaient quitté le véhicule par leurs propres moyens - enfin une jeune femme d'une vingtaine d'années, également, du troisième véhicule qui, sous l'effet du choc, s'est retrouvé sur le toit.

A noter que l'un des deux jeunes gens, qui avait rapidement disparu du lieu de l'accident - on ignore pourquoi - a été rattrapé par les gendarmes et amené à la gendarmerie locale.

Tous les autres blessés ont été évacués sur le centre hospitalier de Bastia.