Accès aux soins : le Collectif Médecins Libéraux Corsica ne lâche rien

- Docteur Cyrille Brunel, un petit historique de ce collectif de médecins libéraux insulaires ?

- 300 médecins, soit 50 % des médecins de Corse, ont rejoint notre collectif qui est né d’une forte inquiétude des conditions d’exercice des médecins et surtout de la dégradation de l’accès aux soins de nos patients.



- Aujourd’hui où en êtes-vous de votre combat ?

- Grâce à notre détermination et notre abnégation on a réussi à ouvrir un dialogue avec la caisse nationale d’assurance maladie à Paris qui nous a demandé de faire des propositions pour essayer d’améliorer l’accès aux soins. Nous avons donc rédigé un document avec des arguments liés à la spécificité insulaire.



- Des avancées ?

- Première victoire c’est qu’au niveau local, la caisse d’assurance-maladie de Bastia a compris notre démarche et nous a accompagnés à rédiger nos propositions, en respectant nos demandes, car sur le plan technique c’est très compliqué. L’ensemble des parlementaires insulaires nous soutient également, sénateurs et députés. Ils ont écrit au ministère de la santé pour demander qu’on réponde favorablement à nos propositions. La semaine dernière nous avons rencontré monsieur Marcangeli, président du groupe parlementaire Horizon à l’Assemblée Nationale et il a accueilli très favorablement nos propositions. Avec les autres parlementaires il va porter le dossier au ministre de la santé en insistant sur la nécessité de sauver l’accès aux soins en Corse.



- Quelles sont ces propositions ?

- Ces propositions sont au nombre de 6*. Certaines pour la médecine générale et d’autres pour les spécialités. Parmi celles formulées pour nos confrères de la médecine générale nous demandons la revalorisation des visites à domicile. Nous avons en Corse la population la plus vieille de France, avec le plus de pathologies chroniques dans des situations géographiques d’isolement. Proposition aussi sur la revalorisation des consultations avec le souhait que le médecin puisse prendre plus de temps notamment en raison de cette population plus vieille et une meilleure prise en charge. Nous avons aussi demandé que le médecin spécialiste puisse rédiger plusieurs actes lors d’une consultation et que cela soit rémunéré, ce qui n’est pas le cas actuellement. Par une analyse statistique et financière on a pu démontrer que si la Caisse autorisait le cumul des actes cela permettrait d’augmenter le nombre de patients pris en charge de 30 %, avec en plus une baisse des coûts de la médecine et donc des économies pour la sécurité sociale.



- Qu’est-ce qui pourrait débloquer la situation ?

- Tout simplement qu’on nous signifie que ces propositions ont été entendues et qu’elles seront concrétisées dans les prochains mois. On demande tout simplement une prise en charge de la spécificité insulaire, voire de la spécificité montagne. Cela rassurerait les médecins libéraux car ils seraient ainsi en capacité d’améliorer l’accès aux soins pour tous les patients.



- Justement la réaction des patients face à votre grève ? .

- Ils nous soutiennent dans une immense majorité.



- Êtes-vous optimiste pour la suite ?

- Je suis très pessimiste car c’est compliqué. C’est compliqué parce qu’on est confronté à une administration très sclérosée où les propositions doivent impérativement entrer dans leur cadre. Et finalement la préoccupation première de cette administration ce n’est pas l’accès aux soins mais que nos propositions respectent sa façon de penser.



- Qu’en est-il au nouveau national ?

- La fronde se lève de partout. Il y a pour notre collectif corse une certaine forme de fierté car nous sommes regardés, nous sommes épiés et très prochainement je vais intervenir au sein de collectifs du continent pour expliquer comment notre démarche a été plus incisive, plus percutante que sur l’ensemble des autres régions.

Vous l’avez peut-être vous-même constaté, depuis le 16 octobre dernier une majorité des médecins insulaires ont entamé une grève de la télétransmission. Ainsi les feuilles de soins, les arrêts maladie, les bons de transports se font aujourd’hui uniquement sous format papier. Une grève qui pourrait se poursuivre voire accompagnée d’autres moments forts comme cet appel à la fermeture des cabinets du 26 au 29 décembre prochain.