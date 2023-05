Accès aux services de proximité : il faut 7 minutes en Corse contre 4 sur le continent

Il n’est plus un secret qu’en Corse, l’accès aux services est plus compliqué qu’ailleurs. Une récente étude de l’Insee, publiée le 25 avril dernier, met en avant que sur l’île « la part de la population dite éloignée des équipements est quatre fois supérieure à celle du niveau national (10%) ». En recentrant la focale sur les équipements de proximité (poste, épicerie-supérette, boulangerie, boucherie, école, médecin généraliste, pharmacie, taxi…), donc indispensables, les données sont encore plus frappantes : le temps d’accès à ces services est estimé à 7 minutes en moyenne en Corse, contre 4 minutes dans l’Hexagone !



« C’est assez logique. Il y a à la fois le caractère rural et le caractère montagneux de l’île qui entrent en compte », explique Antonin Bretel, chef du service des études au sein de l’Insee Corse. Un effet accentué par la taille des bassins de vie, terme utilisé par l’institut de statistiques pour décrire les territoires organisés autour d’une ou plusieurs villes proposant des services. Ainsi, les bassins de vie urbains (uniquement ceux de Bastia et d’Ajaccio) sont en moyenne deux fois plus étendus que ceux du continent, avec 1055 km² contre 417 km².



Paradoxalement, les services sont bien présents dans les territoires ruraux de l’île. L’étude de l’Insee précise que ces espaces très peu denses en population « hébergent non seulement l’ensemble de la gamme des équipements de proximité, mais aussi 29 des 35 équipements de la gamme intermédiaire, et 16 des 47 de la gamme supérieure ». « Cela s’explique très logiquement par l’empreinte du tourisme », explique Antonin Bretel. « Même si la population à l’année est assez réduite dans ces territoires, il faut pouvoir répondre aux besoins de la période estivale. »