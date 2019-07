Accès aux estives de Tavera : Femu a Corsica appelle à l’apaisement

Femu a Corsica s'interroge et s'inquiète du climat actuel en Corse depuis quelques mois : attentats, incendies volontaires, menaces, blocages etc...



Femu a Corsica rappelle que seules la démocratie et la paix guidées par l'intérêt collectif servent l'intérêt de ce pays et que ces pratiques récurrentes font tomber la Corse dans des travers néfastes que nous avons trop connu.



Le monde agricole est particulièrement touché et c'est l'accès aux estives du Verdanese qui est depuis deux ans l'objet d'un conflit. Deux problèmes sont soulevés, d'un côté par les agriculteurs et de l'autre par la mairie de Tavera : l'accès aux estives pour les bergers pour la muntagnera ; les dégâts causés par les engins motorisés sur la piste et des dégâts environnementaux pour la mairie.



La piste a été dégradée et bloquée volontairement en 2018 et après concertation un accord avait été trouvé. Mais cette année la mairie a fait connaitre à travers une délibération sa volonté de laisser fermer la piste. Et son passage a été forcé par les bergers contraints d'y monter leurs bêtes.



Tout d'abord, cela pose un problème économique majeur pour les bergers mais aussi culturel avec une muntagnera qui fait partie de nos pratiques les plus ancestrales. A ce titre, nous affirmons notre soutien aux éleveurs. Ensuite cela pose la question plus large des enjeux de la montagne. Celle-ci peut aujourd'hui être l'épicentre de conflits d'usages avec des acteurs aux intérêts divers.



Face à cette situation, Femu a Corsica appelle à l'apaisement, dans le droit fil des actions de concertation et des tentatives répétées pour trouver des solutions menées par le Conseil Exécutif de Corse. Femu a Corsica demande aux éleveurs et institutions concernées un règlement de ce conflit qui n'a que trop duré, par une réunion entre les différentes parties et l'Exécutif de Corse.



Femu a corsica tient à réaffirmer son attachement à une gestion raisonnée des estives.

Le comité de massif a d’ailleurs initié depuis maintenant 2 ans une réflexion sur le sujet et une commission regroupant tous les acteurs institutionnels et privés travaillent depuis à l’élaboration



d’une charte. Celle-ci devra être déclinée localement par des comités de gestion propre à chacun des 11 massifs de transhumance. Un guide des bonnes pratiques sera édité au regard des enjeux environnementaux et paysagers.



Le pastoralisme étant un élément central de cette problématique, sa pratique y tiendra naturellement une place prépondérante



Les territoires de montagne sont une des clés du rééquilibre territorial à mener à l'échelle de la Corse : revitalisation par l'agriculture, un tourisme culturel et durable, politique de logement, et de l’emploi.



Infine, ùn ci scurdemu micca di a filetta ; Venimu d’una sucetà agro-pasturale ! E i pastori sò sempre stati attori maiò di a muntagna. Truvemu cun tutti a via di l’appaciamentu per custruì un mudellu per a nostra muntagna.