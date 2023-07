AS Furiani – SC Bastia : Le Sporting enchaîne une deuxième victoire

Les compositions :



ASFA : Vanni – Valéry – Caldeirinha – Averlant - Gnapi – Yara – Tetart – Leclerc – Binet - Kondo - Pollet



SCB : Fabri – Van Den Kerkhof – Mbaye – Basset – Monteiro – Janneh – Loubatières – Bianchini – Baï – Conte – Lega





Ce jeudi à 19 heures, le stade d’Erbajolo, n’attendait qu’une chose : voir du spectacle. Un spectacle quasiment assuré puisque, malgré quelques déchets techniques, les deux formations ont livré un match de haute intensité. Le Sporting a légèrement souffert défensivement à certains moments du match, mais a réussi à s’imposer (3-2). De son côté; malgré sa défaite, l’AS Furiani a su inquiéter les hommes de Brouard avec un pressing quasi constant et de longs ballons dans la surface.

Ce match fut aussi l’occasion de voir à l'œuvre la jeunesse avec les entrées, en fin de match de Mohamed Amine Boumaaoui (22 ans) et Dragan Haro (19 ans) qui ont proposé des choses intéressantes avec le Sporting.

Les recrues ont aussi fait leur apparition à Furiani-Agliani comme l’arrière gauche, Geoffrey Kondo en provenance de l’USL Dunkerque et buteur ce soir avec l’ASFA, ou encore de l’attaquant Axel Gnapi du RC Pays de Grasse, buteur également.





Dès la 10e minute, Furiani a du mal à se relancer et, suite à un bon pressing, Kevin Van Den Kerkhof récupère, centre, mais celui-ci est contré par un défenseur et rase le montant droit de Fabio Vanni. Les hommes de Patrick Videira souffrent et seulement deux minutes plus tard, la passe de Bianchini tranche la défense Furianincha, Facine Conte dribble le gardien et marque dans le but vide.

Les "Rouges et Noirs" vont inquiéter les Turchini à leur tour à la suite d’un long ballon devant la surface et qui est légèrement touché par Axel Gnapi, mais une bonne sortie de Julien Fabri empêche l’égalisation.

L’AS Furiani pousse puisqu’à la suite d’un coup franc à 35 mètres des cages bastiaises, à la 22e minute, le ballon va être remis au point de penalty, mais la frappe Gnapi frôle le poteau du portier bleu.

Le SC Bastia va faire néanmoins le break, quatre minutes après un centre de Sekou Lega contré par la défense de Furiani.

Les Furianinchi ne vont pas baisser les bras et réduire l’écart. Après une double parade de Fabri, Geoffrey Kondo reprend et crucifie le portier bastiais. Les "Rouges et Noirs" sont même à deux doigts d’égaliser, m aisJulien Fabri s’illustre face à Teddy Averlant. Les 22 acteurs rentrent au vestiaire sur le score de (2-1).



En seconde mi-temps, il faudra attendre la 80e minute pour voir la frappe d’Axel Gnapi raser le montant. Une frappe révélatrice de la suite, car Furiani va une nouvelle fois inquiéter Julien Fabri. Cinq minutes plus tard, en effet, e portier bastiais détourne la frappe d’Anthony Caldeirinha. Les Furianinchi poussent et Arnaud Binet loupe l’immanquable à deux mètres des buts bastiais à la 86e minute. Les hommes de Patrick Videira vont encore se montrer dangereux, par l’intermédiaire de Caldeirinha qui va trouver la barre du portier bleu deux minutes après.

Mais malchanceux, l’AS Furiani est victime d'un contre-éclair de Florian Bianchini. L'ancien amiénois part seul pour crucifier les "Rouges et noirs" à la 90e minute.

Les pensionnaires de Nationale 2 obtiendront et transformeront un penalty à la 93e minute grâce à Axel Ngopi, mais la marque en restera là.



Les Turchini restent sur deux victoires et une défaite pendant cette période de préparation tandis que Furiani enchaîne sa deuxième défaite en deux matches.

Les hommes de Brouard recevront ce samedi 29 juillet à 19 heures, l’Hellas Vérone avant leur premier match de Ligue 2 à Concarneau la semaine prochaine. Les Furianinchi, eux, iront à Borgo le 4 août prochain.