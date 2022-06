AOP Patrimoniu : La première appellation viticole au monde à interdire le glyphosate et les désherbants chimiques

« Vittoria per l'AOP Patrimoniu ; Le nouveau cahier des charges de l'AOP prévoit l'interdiction du désherbant chimique ». Le tweet de Jean-Baptiste Arena, vigneron et maire-adjoint de Patrimoniu, fait très vite le buzz dans le monde viticole français et européen. C’est que la nouvelle est plus que d’importance, elle est inédite. Pour la première fois en France et même dans le monde, une appellation vinicole d’origine protégée, l’AOP Patrimoniu, inscrit dans son nouveau cahier des charges l’interdiction officielle d’utiliser les désherbants chimiques de synthèse, notamment le si controversé glyphosate. Cet herbicide le plus utilisé au monde, déclaré cancérigène par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et dont l’interdiction était une promesse de campagne – non tenue – du président Macron, n’était plus utilisé par la majeure partie des vignerons de l’AOP Patrimoniu depuis quelques années déjà. « Il y a deux ans, nous avons validé à l’unanimité le fait d’interdire l’usage du glyphosate et des autres désherbants chimiques sur l’aire d’appellation Patrimoniu, sachant que la plupart des vignerons l’avait déjà proscrit et que même certains ne l’avait jamais utilisé. Aujourd’hui, c’est inscrit dans le décret de l’appellation pour mettre des garde-fous », précise Jean-Baptiste Arena.



BIO et sans glyphosate

La demande d’interdiction du désherbant chimique a été effectivement prise à l’unanimité par les 42 vignerons BIO de l’AOP Patrimoniu et déposée auprès des services de l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) en février 2021. Porté par le GIAC, Groupement intersyndical qui regroupe l’ensemble des AOC corses et gère les relations avec l’INAO, elle a reçu successivement les avis favorables, décernés à l’unanimité, du CRINAO (comité régional de l’INAO) en mars 2021, de la Commission nationale Environnement en août 2021, puis du Comité national de l’INAO en novembre 2021. Le décret, qui devait être officialisé en février, a pris du retard et n’a effectivement été publié au Bulletin officiel que le 12 mai dernier. « L’interdiction du désherbant chimique est désormais applicable au sein de l’AOP Patrimoniu », annonce, dans un courrier commun, les présidents du GIAC et de l’AOP Patrimoniu. À partir de là, pour avoir droit à l’appellation AOP Patrimoniu sur ce vignoble de 458 hectares, « un vigneron ne devra surtout pas utiliser de glyphosate. Comme la plupart, voire la totalité des vignerons de Patrimoniu ont le label BIO, cela va même plus loin parce qu’à travers le glyphosate, de manière indirecte, nous avons aussi proscrit l’usage des pesticides et des produits chimiques, tels que les systémiques qui pénètrent dans la plante à travers la feuille et circulent dans la sève. Nous n’utilisons plus que des produits de contact, à savoir le soufre en poudre et la bouillie bordelaise pour certains », explique Jean-Baptiste Arena.