AG du PNC à Pont’à a Leccia : "La gestion de la situation Corse laisse à désirer dans plusieurs domaines"

Ce dimanche, militants et élus du Partitu di a Nazione Corsa se sont retrouvés à Pont’à a Leccia pour leur assemblée générale. L'occasion de faire le point sur le fonctionnement global du parti, et favoriser les échanges entre militants de terrain, élus territoriaux et parlementaires. "Cela permet de transmettre les remontées du terrain de la part de nos référents. Et surtout les élus peuvent répondre aux militants" explique Pascal Zagnoli, secrétaire national du PNC.Au cours de la matinée, des discussions animées ont eu lieu sur l'avenir institutionnel de l'ile "Nous nous à l’aube de concertations importantes entre les différents partis politiques". détaille le secrétaire "Nous réaffirmons notre attachement inconditionnel à la réussite du processus de Beauvau, notre volonté d’avoir la Corse inscrite dans la constitution, mais il faut rappeler malgré tout les fondamentaux pour lesquels nous militons, et pour lesquels le PNC a été créé il y a 20 ansnotamment le lien à la terre, à la langue, au peuple corse, et le droit à l'autodétermination. "ajoute-t-il.Au cours de l'AG Pascal Zagnoli a introduit le concept d'"autonomie utile", inspiré des indépendantistes catalans, soulignant une approche holistique des politiques publiques, de la fiscalité, de l'emploi et du logement, centrée sur le bénéfice du peuple corse. "Nos amis eux parlent d’indépendance et de républicanisme utile. Nous, à notre échelle, nous parlons d’autonomie utile. C’est-à-dire une autonomie qui doit servir le peuple, une autonomie faite par le peuple, pour le peuple. Ce n’est pas juste l’évolution institutionnelle de l’assemblée de Corse, de la révision du mode de scrutin ou une révision des compétences entre les communes. Mais c’est au contraire, une manière d’aborder les politiques publiques, une manière de concevoir la fiscalité, l’emploi, le logement. Cette autonomie doit venir au bénéfice des corses et au service de sa préservation et de sa sauvegarde" explique-t-il.





Une critique sévère de la gestion de la majorité territoriale

La réunion a également pris un ton critique envers la gestion actuelle de la majorité territoriale, avec Saveriu Luciani, président du cunsigliu, pointant du doigt le manque d'initiatives et le déclin du dynamisme militant initial et la disparition des fondamentaux de Per a Corsica "Il n’y a plus le génie militant du début. Nous avons fait un constat de la situation actuelle en Corse. La gestion de la situation Corse laisse à désirer dans plusieurs domaines. Ce n’est pas une question de rancœur ou d’un esprit de revanche, cela fait deux ans que les élections sont passées. Non, nous faisons de la politique. Nous sommes dans un parti d’opposition nationaliste" explique le conseiller territorial. "Nous nous rendons compte qu’il n’y a pas d’initiative majeures de prises. Notamment sur les points qui concernaient les accords historiques de 2015. Les accords de Per a Corsica, sur des domaines fondamentaux. C’est une gestion qui n’a pas la vision que nous considérons pour un exécutif nationaliste. Il y a certes une grande occupation du terrain médiatique, mais il n’y a pas l’effet escompté en terme d'opérationnalité, des actions et des projets mis en œuvre".