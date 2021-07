ACA : la victoire et la manière face à Amiens (3-1)

La fiche technique

Football Ligue 2

2e journée

Stade François Coty

ACA bat SC Amiens 3-1 (2-0)

Temps chaud

Bon terrain

Eclairage satisfaisant

Spectateurs : 2 000 environ

Arbitre : M. Rainville assisté de MM. Pignatelli Et Corcuff

Buts : Cimignani (9e), Courtet (45e), Moussiti Oko (74e) pour l’ACA

Tolu (46e s.p.) pour Amiens

Avertissements

ACA : Avinel (46e), Gonzalez (65e)

Amiens : Lachuer (61e), Gomis (68e)



Ac Ajaccio : Leroy- Youssouf, Gonzalez (Kalulu 84e), Avinel, Huard- Baretto (Nouri 76e), Laçi, Marchetti, Cimignani- Moussiti Oko, Courtet (cap., El Idrissy 90e)- ent : O.Pantaloni



SC Amiens

Gurtner- Alphonse, Mendy (Xantippe 78e), Monzango, Sy- Gomis (Ciss 70e), Lachuer (Fofana 82e), Lusamba- Diakhaby, Tolu (Papeau 70e), Akolo (Lahne 70e)- ent : Ph.Hitshberger





L’ambiance

Pas facile, quand on est supporter ajaccien, de rivaliser avec le Sporting. S’ils étaient 8 000 à Furiani une semaine plus tôt, le stade François Coty en comptait tout au plus 2 000 en cette fin d’après midi particulièrement torride. Les Ajacciens retrouvaient, en effet, leurs supporters, sevrés de stade depuis octobre dernier. Galvanisés, tant par le spectacle proposé par les Ajacciens que par cette longue absence, ils ont donné de la voix tout au long de la rencontre. Sur le terrain, le match aura été très correct surtout en première période. Quelques tensions au retour des vestiaires, quelques semelles également (le plus souvent picardes) mais un très bon état d'esprit dans l'ensemble.



Les buts

9e : Suite à un corner de Barreto, le ballon est dévié au premier poteau par la défense amiénoise. À la tombée, Yanis Cimignani ne se pose pas de question. Son tir puissant transperce Gurtner.

45e : seul sur le flanc gauche, Huard adresse un centre millimétré au point de penalty. Courtet domine largement Mendy et trompe Gurtner d’une belle tête croisée.

46e : Dès la reprise, Diakhaby s’avance et tente de frapper à l’entrée des seize mètres. Le ballon est contré par Avinel qui le touche de la main en se couchant. M.Rainville désigne le point de pénalty. Tolu transforme la sanction plein axe.

74e : Cimignani s’arrache au milieu pour récupérer un ballon. Il lance Moussiti-Oko en profondeur. Après une accélération dont il a le secret, ce dernier s’avance au milieu de deux défenseurs et parvient à le placer dans un trou de souris.



Le fait du match

On joue depuis moins d’une heure. Revigorés par leur réduction du score, les Amiénois poussent. Sur un nouveau déboulé, Diakhaby réussit à glisser le ballon à Akolo. L’attaquant picard arrive vite devant Leroy mais il est seul le but grand ouvert et manque le cadre.



L’homme du match

Difficile de sortir un joueur d’un collectif où tout le monde a été au diapason. Une mention, toutefois, pour Yanis Cimignani, auteur d’un match plein. Après deux duels gagnés, c’est lui qui ouvre le score d’une belle frappe. Et il est encore là pour s’arracher sur le troisième but.



Le bilan sportif de la soirée

Avec quatre points sur six, de surcroît face à des candidats à l’accession, l’ACA a complètement réussi son entame de compétition. Tant au niveau du classement (3e à égalité de points) que du contenu. Le tout avec un énorme potentiel offensif (5 buts). Un résultat tout "bénef" pour la bande à Pantaloni.