ACA-Rodez : premier match de la saison : « avec une équipe prête à démarrer le championnat ».

Après des semaines d'attente, l'heure est enfin venue pour l'AC Ajaccio de démarrer la saison contre Rodez, samedi 5 août à 19 heures au stade François-Coty . Le match se disputera à huis-clos suite aux incidents survenus lors de la dernière journée de championnat contre l’Olympique de Marseille la saison dernière.





Après une bonne préparation avec cinq matchs remportés sur six, l’équipe semble parée pour attaquer la saison selon Olivier Pantaloni . « Je pense que l’équipe est prête à débuter ce championnat. Le travail qu'on a effectué paraît intéressant, donc on part avec beaucoup de volonté ». Une montée en puissance remarquée tout au long du stage. « On savait sur le plan athlétique ce qu'on voulait faire et on a commencé notre préparation progressivement. On avait démarré par Martigues justement pour y aller doucement, puis Pau lors du stage et ensuite Caen et le Paris FC qui ont bien fini leur championnat l’année dernière. On voulait avoir des adversaires de qualité lors de cette préparation et cela a été le cas. Et on a vu que face à ces adversaires-là, on arrivait à faire des choses intéressantes. »



Cette année, dans une Ligue 2 extrêmement compétitive, gagner les premiers matchs est un véritable objectif pour l’entraîneur. « Le départ est important dans ce championnat pour ne pas avoir à vivre dans le doute et à ne pas avoir de pression rapidement, donc il est important pour nous de bien débuter. Et c’est vrai qu’avec les adversaires que nous avons en août, cela peut être une bonne chose de bien attaquer et de vivre un championnat peut-être un peu plus tranquille. C’est sûr que ça va être un long parcours. Le championnat de Ligue 2 est difficile, donc on sera prudent et on attendra de voir comment se déroulent les premiers matchs avant de fixer des objectifs ». L’occasion de mettre l’équipe dans une bonne dynamique dès le début de saison. « Il vaut toujours mieux démarrer la saison avec du positif », ajoute Mathieu Michel, nouveau gardien de but. « Avec une série entraînante, une spirale positive plutôt que de traîner un boulet dès le début. Chaque équipe va avoir à cœur de bien démarrer, mais nous aussi et on est prêt pour ça. On a envie et on a faim ».



La relégation est maintenant digérée pour l’ ACA , notamment grâce au renouvellement de l’effectif. « C’est vrai que le fait d'avoir renouvelé considérablement l'effectif, tout du moins d'avoir eu un nombre de départs assez conséquent, a permis de passer à autre chose », déclare Olivier Pantaloni. Avec 7 nouvelles recrues et 14 départs, un vent de fraîcheur souffle sur Ajaccio alors qu’aujourd’hui, le groupe de l’ACA est composé de 26 joueurs. « Tous les joueurs qui sont ici sortent d’une saison compliquée, même les recrues », explique le gardien de but « Nous sommes tous un petit peu revanchards par rapport à la saison dernière, mais on a l’avantage de découvrir une équipe nouvelle, de démarrer un nouveau challenge, ce qui est excitant pour tout le monde. Il y a une osmose qui est en train de se créer au fur et à mesure, mais maintenant, c’est à nous de la montrer sur le terrain ».



Alors que l’ ACA a péché l’an dernier sur les matchs à domicile, cette année Olivier Pantaloni a mis l’accent auprès des joueurs sur les rencontres à domicile. « D ans un maintien, le parcours à domicile est très important parce que c'est là qu'on arrive, en majorité, à prendre le plus de points. Nous avons bien fini la saison dernière face à l'Olympique de Marseille., c ela serait bien cette année de commencer par une victoire, notamment pour nos supporters, même si malheureusement le match est à huis-clos. »