ACA-Olympique Lyonnais : un jeun concours pour gagner 4 places "comme dans son salon"

Êtes-vous prêt à vivre une expérience de football inoubliable? L'ACA et la Maison Canali vous offrent une chance unique de gagner des billets pour assister au match de football ACA/Olympique Lyonnais de première classe!Pour remporter des places et vivre la passion et l'émotion du football à un niveau totalement nouveau, il faut participer au jeu-concours sur internet. Pour gagner ces 4 billets vous devez suivre le fil d’actualité de l’ACA sur Facebook. Le concours sera publié rapidement sur la page ACA et sur la page Maison Canali. A la fin de la saison, un de gagnants sera tiré au sort pour remporter le magnifique canapé XXL Maison.