ACA-Olympique Lyonnais. Olivier Pantaloni : "L'objectif reste le même, prendre le maximum de points à domicile"

La rédaction le Samedi 28 Janvier 2023 à 16:32

Ce dimanche 29 janvier à 17 h 05, l’AC Ajaccio va affronter l’Olympique lyonnais pour la 20e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Olivier Pantaloni et Cédric Avinel se sont exprimés devant la presse. « Lyon a un potentiel très important, ce n'est pas parce qu'ils sont dans une mauvaise passe qu'il faut les prendre à la légère. Aujourd'hui on a plus de complexe. Il nous reste 19 matchs, je sais que mon équipe en est capable même si ça sera très dur. On doit jouer tout les matchs à 2000% » a affirmé le coach en insistant sur l’importance d’engranger des points à domicile.

Le défenseur central quant à lui, il a rappelé l’importance d’obtenir un résultat pour le club et les supporters acéistes qui ont "la volonté et l’envie de relever la tête dans le championnat."



La vidéo de la conférence de presse