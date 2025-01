AC Ajaccio et Mathieu Chabert : cest fini. Debes prend la suite

L’AC Ajaccio et Mathieu Chabert se sont officiellement séparés ce samedi 4 janvier. La décision a été annoncée par un communiqué diffusé dans la matinée, après une rencontre entre les deux parties au stade Michel Moretti. Les discussions ont abouti à une résiliation contractuelle d’un commun accord.



Dans son message, le club ajaccien a tenu à saluer l’engagement et la détermination de Mathieu Chabert durant son passage à la tête de l’équipe. "L’AC Ajaccio souligne la détermination de Mathieu Chabert tout au long de son parcours au sein du club" indique ce samedi matin dans un communiqué. Dans la même démarche, l'ACA souligne que "l’intérim, à la tête de l’équipe première, sera assuré par Thierry Debes" sans s'attarder davantage sur le "départ" de Mathieu Chabert.



Concernant Thierry Debes, l'ACA rappelle que "arrivé en 2007 au sein du club , il a toujours porté haut les valeurs de l’ACA. D’abord sur le terrain en tant que gardien de but pendant cinq saisons (156 matchs) puis au sein du staff technique dans lequel il œuvre depuis 2013. Thierry Debes avait assuré un intérim en 2014. Il avait réussi à enclencher une dynamique positive avec l’équipe en remportant trois succès."



Pour l'ACA il est évident que les matchs à venir - dont le derby vendredi soir à Furiani face au Sporting - seront cruciaux pour l’avenir du club, c'est la raison que le club appelle "l’ensemble des composantes Blanche et Rouge à s’unir derrière le staff et les joueurs dans la mission maintien."