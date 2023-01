AC Ajaccio – Reims : Pour Olivier Pantaloni "Ce sera un défi important"

La rédaction le Mardi 10 Janvier 2023 à 19:38

À la veille de la réception du Stade de Reims, mercredi 11 janvier à 19 heures au Stade François-Coty dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, Olivier Pantaloni, a tenu ce mardi la traditionnelle conférence de presse d'avant-match pendant laquelle le coach a attiré l'attention de son groupe sur les qualités de l'équipe rémoise : ''Ce sera un défi important ! Reims joue très bien au ballon. Ils ont des principes de jeu appliqués à la lettre et ont beaucoup d’efficacité. Il va falloir être très pointus sur ce que l’on va mettre en place pour ne pas être dépassé dans le jeu."

Pour cette rencontre Pantaloni a retenu un groupe de 20 joueurs. Jean Botué fera son retour, remis de son élongation. Benjamin Leroy, Thomas Mangani et Youcef Belaïli sont également de retour après le repos le week-end dernier en Coupe de France. Kevin Spadanuda (contracture) et Michaël Barreto (déchirure de cuisse) sont par contre toujours indisponibles.



Découvrez le point presse d'avant-match en vidéo.