AC Ajaccio - Bordeaux : Les sanctions sont tombées

Pour rappel la rencontre ACA - Bordeaux avait été interrompue après seulement dix minutes de jeu lors de la 3e journée de Ligue 2 de football. C'est à ce moment-là que des supporters girondins s'étaient sont regroupés à l'est de la tribune Poli. "Une provocation" des Bordelais qui avait provoqué de vifs incidents, avait alors décrit le procureur de la République d'Ajaccio, présent au stade François Coty. Une enquête pour violences aggravées en réunion avait même été ouverte.



Une cinquantaine de supporters bordelais s'étaient introduits dans le stade de l'AC Ajaccio et "connaissaient parfaitement leur plan et les moyens pour déjouer la sécurité". Pour certains porteurs du maillot de l'AC Ajaccio, ils étaient entrés dans le stade "tels des touristes, individuellement ou par petits groupes" avant de se rejoindre à partir de la 9e minute de jeu. Moins de deux minutes plus tard, tous étaient regroupés à l'est de la Tribune Poli, "populaire et familiale", rappelle l'ACA.



Mobilisés, les stadiers de l'AC Ajaccio n'avaient pas pu empêcher les affrontements entre supporters des deux clubs : barrières et projectiles divers jetés en direction des Bordelais, et affrontements physiques entre supporters. Bilan : huit supporters bordelais blessés et cinq stadiers de l'ACA, et même le responsable de la sécurité de l'équipe girondine, qui avait tenté de s'interposer.



Ce jeudi, la Commission de Discipline de la LFP a rendu ses décisions après l'examen des faits. Pour l'AC Ajaccio, cela implique un retrait d'un point avec sursis au classement sportif, la fermeture d'une tribune du stade François-Coty pour un match ferme, et la tenue d'un match à huis-clos, déjà purgé lors de la 5e journée de Ligue 2 BKT contre l'USL Dunkerque. En ce qui concerne le FC Girondins de Bordeaux, l'espace visiteurs sera fermé pour deux matchs fermes lors des prochains matchs à l'extérieur.