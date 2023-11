ABC des Arts 2A : La "créativité sans limites" s'expose à la Citadelle d'Ajaccio

L'Association ABC des Arts 2A, nichée au cœur d'Ajaccio, est un foyer d'expression artistique qui transcende les barrières de l'âge, de la capacité, et de la créativité. Fondée par trois artistes libres, Valérie, Isabelle, et Mireille, qui sont également mères et aidantes familiales, cette association s'engage à transmettre la richesse culturelle de l'art en favorisant l'inclusion.Sensibilisées aux défis que posent les troubles tels que la dyslexie, la précocité intellectuelle, l'hyperactivité, ou les handicaps moteurs, les membres d'ABC des Arts 2A œuvrent pour créer un environnement où chacun peut s'épanouir grâce à la créativité. Leur devise : "Tous différents, tous créatifs."L'association a déjà fait ses preuves en organisant des expositions au Lazaret Ollandini d'Ajaccio, où elle a remporté le prix spécial du jury. Actuellement, les adhérents, petits et grands, ainsi que les cofondatrices, exposent leurs œuvres à la citadelle d'Ajaccio, une opportunité unique à ne pas manquer. Vous avez jusqu'au 12 novembre pour découvrir cette collection artistique.Pour en savoir plus sur l'Association ABC des Arts 2A et ses activités, vous pouvez les contacter au 06 86 28 68 53 ou par email à l'adresse abcdesarts2a@gmail.com