A table : veau au miel et aux agrumes

Ingrédients pour 5 personnes

1 kg de sauté de veau

4 oranges

1 pamplemousse

1 citron

Du miel du maquis

15 cl de vin blanc corse

Thym, laurier, ail

1 oignon

3 échalotes

2 cuillères à soupe d'huile d'olive



Préparation

Laver, peler à vif et couper tous les agrumes.

Gardez le jus de chacun des fruits, il va vous servir à aromatiser le sauté de veau.

Pressez le citron et versez-le sur les autres agrumes au préalable déposés dans un saladier.

Coupez la viande en morceaux égaux.

Faites chauffer le miel au bain marie. Quand il est chaud, enduisez les morceaux de veau de miel, à l’aide d’un pinceau.

Déposez-les dans un plat à four.

Arrosez-les d’huile d’olive et du jus des agrumes.

Couvrez le plat et laissez-le au frigo une heure.

Le temps de marinade passé, hachez finement l’oignon.

Versez un peu d’huile d’olive dans une cocotte et faites y roussir la viande.

Une cela fois fait, versez la marinade.

Versez le vin blanc et laissez mijoter environ une petite demi-heure.

Ajoutez ensuite les agrumes coupés et le bouquet garni lasiser à feu doux encore une dizaine de minutes.

Servir aussitôt.

Bon appétit.