À table : tarte courgette et burrata avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

1 pâte feuilletée

100 g de fromage de chèvre frais

1 belle courgette

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 pincée d'herbes de Provence

Sel et poivre

1 Burrata





Préparation

1/ Allumez votre four à 200 degrés.

2/ Étalez la pâte feuilletée.

3/ Tartinez le fromage frais au centre en laissant 2/3 cm de bords.

4/ Coupez la courgette en fines tranches avec la mandoline.

5/ Disposez les tranches de courgettes en rosace. Salez, poivrez. Saupoudrez de thym.

6/ Roulez les bords de la pâte vers les courgettes.

7 Versez l'huile d'olive et le miel par-dessus.

8/ Enfournez 20 minutes.

9/ Une fois la tarte cuite, laissez-la refroidir un peu puis disposez la burrata au centre, versez un filet d'huile d'olive.

10/ Servez!



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie