A table : tartare de crevettes, avocat et mangue avec #lapetitecuisinedemarie

Le mot de Marie-Estelle" Une méga tuerie. Ultra frais relevé avec un zeste de citron vert et de l'huile d'olive"



Ingrédients

- 130g de crevette rose cuites

2 avocats

1 mangue

2 citrons verts

1 oignon nouveau

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

Des graines de sésame

1 pincée de gingembre

1 pincée de coriandre

1 pincée de poivre et de sel





Préparation

: 1 - Ouvrez les avocats, retirez le noyau, prélevez la chair, coupez-la en petits dés et placez-la dans un saladier puis arrosez du jus d'1 citron vert.

2 - Épluchez la mangue. Coupez-la tout en petits dés et rajoutez dans le saladier, remuez.

3 - Décortiquez les crevettes. Coupez-les également en petits morceaux puis rajoutez dans le saladier, remuez.

4 - rajoutez dans le saladier : l'oignon haché, le zeste du citron vert, le jus d'1/2 citron vert restant, l'huile d'olive, le sésame, la coriandre, le gingembre, le poivre et le sel.

5 - Disposez cette préparation dans vos coupelles, assiettes de présentation...

Moi j'ai placé mon tartare dans un bol que j'ai retourné dans l'assiette.



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie