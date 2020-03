A table : storzapreti au brocciu

Ingrédients pour 4 personnes

500 gr de brocciu

1 œuf

100 gr de fromage râpé,

4 branches de parsa (menthe ou marjolaine)

Fond de sauce au choix,

Farine, sel, poivre.



Cuisinez

Mélanger le brocciu, l'œuf la perse hachée et la moitié du fromage râpé. Saler et poivrer.

Saupoudrer de la farine sur un plan de travail.

A l'aide d'une cuillère à soupe, confectionner des quenelles de 8 cm de long environ, et les déposer sur le plan de travail. Les rouler dans la farine.

Jeter les storzapreti un à un dans l'eau bouillante salée.

Laisser cuire 5 minutes après qu'ils soient remontés à la surface. Avec une écumoire, les disposer dans un plat allant au four. Les arroser du fond de sauce et saupoudrer du reste de fromage râpé.

Faire gratiner. Servir avec une viande en sauce ou grillée.



Et bon appétit !