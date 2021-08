A table : sticks mozza avec la petite cuisine de Marie

Des sticks mozza croquants et fondants à souhait





Ingrédients

- 1 bloc de mozzarella

- 2 œufs

- 1 bol de chapelure

- 1 bol de farine

- quelques brin de persil



Préparation

1/ coupez des bâtonnets de mozzarella

2/ battez les œufs dans un bol, puis placez la farine dans un bol, et la chapelure avec le persil dans un autre bol

3/ Roulez les bâtonnets de mozzarella dans la farine, dans l’œuf battu et dans la chapelure simultanément

4/ faire frire dans une huile de friture à 180° pendant une trentaine de secondes

5/ les mettre dans une assiette avec un papier absorbant

6/ servir encore tiède avec une sauce ketchup.

Bon apéritif et…

