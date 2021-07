A table : salade de saison avec de la pastèque avec La petite cuisine de Marie

Salade de saison avec de la pastèque. Une idée originale pour la déguster en version salée.

1 quart de pastèque1 avocat10 olives vertes1 bloc de fêta10 brins de ciboulette2 cuillères à soupe d’huile d’olive1 citron3 tranches d’oignons nouveauxsel, poivreRecette :1/ Retirer la peau de la pastèque et couper la chair en fines lamelles.2/ Disposer dans le fond d’un grand plat.3/ Peler l’avocat et le couper en fines tranches. Égoutter les olives et la feta. Tranchez l’oignon.4/ Ajouter tous ces ingrédients sur la pastèque. Saupoudrer de ciboulette ciselée, saler et poivrer, puis arroser d’un léger filet d’huile d’olive puis de citron. Servir bien frais.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie