A table : risotto aux cèpes et Saint-Jacques poêlées avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

100g de parmesan râpé

1 boîte de cèpes séchés

Huile d'olive

4 noix de Saint-Jacques par personne

1 grosse cuillère à soupe de mascarpone

2 oignons

10cl de vin blanc

60 cl de fond de volaille

250g de riz arborio ou carnarolli



Préparation

1/ Dans un volume d'eau chaude, réhydratez les cèpes en les laissant 20 minutes à tremper. Dans un même temps, portez un grand volume d'eau à ébullition avec un bouillon cube de volaille, cela vous servira à cuire le riz.

2| Émincez les oignons et faites-les revenir dans de l'huile d'olive chaude dans une grande marmite.

3/ Une fois les oignons dorés, coupez vos cèpes grossièrement et placez-les avec les oignons, remuez.

4/ Une fois le tout revenu, placez votre riz à risotto et laissez-le nacrer en remuant.

5/ Quand le riz est nacré, mouillez avec du vin blanc pour décoller les sucs et laissez s'évaporer en remuant.

6/ Une fois le vin évaporé, mouillez votre riz avec le bouillon de volaille sans jamais vous arrêter de remuer. Répétez l'opération autant de fois qu'il le faut pour que le riz soit cuit.

7/ Une fois le riz cuit, versez une cuillère à soupe de mascarpone et du parmesan généreusement.

8/ Salez et poivrez et réservez sur feu très bas.



9/ Dans une poêle, faites cuire vos Saint-Jacques au beurre.

10/ une fois cuites, dressez le risotto aux cèpes, du parmesan, et les Saint-Jacques sur le dessus.