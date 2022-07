A table : pâtes aux gambas flambées au cognac avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients pour 4 personnes

400g de pâtes

300g de queues de gambas crues décortiquées et éveinées

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 oignon

1/2 verre de Cognac

2 cuillères à soupe de concentré de tomates

200g de crème fraîche du sel et du poivre.



Préparation

1/ Versez un filet d'huile d'olive dans la poêle et versez-y les gambas jusqu'à ce qu'elles soient roses.

2/ pendant ce temps ciselez un oignon, quand les gambas sont roses les sortir et mettre l'oignon dans la poêle.

3/ Pendant ce temps faire bouillir un grand volume d'eau salée et cuir les pâtes le temps indiqué sur le paquet.

5/ salez et poivrez puis mouillez avec le cognac et flambez (allumez le cognac avec un briquet, attention ! la hotte doit être éteinte) 6/ laissez le feu s'éteindre puis verser le concentré de tomate et enfin la crème et laissez réduire. 7/ Quand la crème est assez épaisse et que les pâtes sont cuites, mélangez. Il ne vous reste plus qu'à déguster.

Bon appétit #lapetitecuisinedemarie