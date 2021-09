A table : pâtes aux aubergines et burrata avec la Petite cuisine de Marie

Sel et poivre



Préparation

1/ lavez les aubergines et coupez en cubes, placez sur une plaque allant au four, badigeonnez d’huile d’olive, herbe de Provence, sel et poivre. Enfournez pour 20mn à 150°.

2/ dans une grande casserole, portez l’eau salée à ébullition et faite cuire les pâtes le temps indiqué.

3/ dans une poêle, versez la sauce tomate préparée ou maison (pour faire une sauce tomate vous prendrez des boîtes de tomate pelée que vous ferez revenir avec de l’oignon, de l’ail, du laurier, un filet d’huile d’olive, des herbes de Provence, du sel et du poivre) et laissez chauffer.

4/ une fois la sauce tomate préparée, et les aubergines cuites, versez les aubergines dans la sauce tomate et laissez mijoter à feu doux 5mn.

5/ égouttez les pâtes, et versez dans la sauce. Remuez.

6/ servez les pâtes en sauce et coupez des morceaux de burrata, puis versez un filet d’huile d’olive et assaisonnez.